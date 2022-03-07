Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü celse arasında mahkemeye sundu.

Savcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanan Selahaddin Gülen'in eylemlerinin, Yargıtay kararları ve içtihatları dikkate alındığında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu oluşturduğunu belirtti ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, örgütün deşifresine yönelik beyan ve teşhisleri dikkate alınarak, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutukluluk halinin devamını da talep etti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianameye göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün gizli yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmayla ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Sanık Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.