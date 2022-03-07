AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenleme ile ilgili sunum yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gün boyu yasa çalışmasıyla ilgili görüşme trafiği yürüttü.

Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi

Bakan Koca, MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdi ve yapılması gerekenleri anlattı.

Koca, akşam saatlerinde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, düzenlemenin çerçevesi hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımız mutlu edilmeli

Yasa çalışması ile ilgili değerlendirme yapan Koca, "85 milyon vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Bunun için de hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın mutlu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.



Düzenlemenin, ilerleyen günlerde teklif haline getirilip Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.