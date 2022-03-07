Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
[Fotoğraf: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı]
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi de filoya katılıyor. Yeni nesil özellikleriyle dikkati çeken gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin yola çıktığını duyurdu.
Bakan Dönmez şu sözleri kullandı:
"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."
bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize elle sarıldık.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 7, 2022
Şimdi gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan . sondaj gemimizi bekliyoruz.
Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/sGSquQ6cPF
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