Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldovalı mevkidaşı Sandu ile görüştü
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısında yaşanan son gelişmeler ile insani yardım ve tahliye konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirterek, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Perşembe günü Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştireceği görüşmenin barışa giden yolda önemli bir eşiğin aşılmasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 22:44
- 22:41
- 22:45
- 22:34
- 22:31
Sıradaki Haber
Mustafa Şentop'tan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz