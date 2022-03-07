Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri için ilçeye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam'ın annesi Mezide ve babası Mustafa Haytaoğlu'nu evlerinde ziyaret etti.

"Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir"

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Haytaoğlu ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, ailenin yanında olduklarını ve davayı takip ettiklerini söyledi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Yanık, "Canice katledilen kızımız Azra'nın ailesini ziyaret ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir. Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan kaldıracağız, kararlıyız" dedi.