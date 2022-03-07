Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Mali'deki terör saldırısına kınama
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz"
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Mali’nin Mopti Bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
Mali’de Düzenlenen Terör Saldırısı Hk. https://t.co/auJIkWaWDx pic.twitter.com/oZxsyLTNHq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 7, 2022
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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