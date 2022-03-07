Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Mali’nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Mali’nin Mopti Bölgesinde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz."