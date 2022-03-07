Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve iki ülke arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan'ın bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, Ukrayna’daki son durum, Antalya Diplomasi Forumu ve bu forum marjındaki etkinlikler ile Viyana'daki KOEP müzakereleri ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu İran Ukrayna Antalya
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