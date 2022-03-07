Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını uzattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk Hava Yolları, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için aldığı seferleri durdurma kararını 22 Mart'a kadar uzattı.
Duyuru, THY'nin sosyal medya hesaplarından yapıldı.
Paylaşımda, "22 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
Son Haberler
- 16:39
- 16:40
- 16:35
- 16:35
- 16:21
Sıradaki Haber
Bakan Bozdağ: Rol ve algıya indirim olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz