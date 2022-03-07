Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul’da Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Nebati, gündemdeki ayçiçeği yağı stoklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Yağ stoku bitmiştir diyerek halkı sokağa dökenler ihanet ediyorlar.

Bu ihanet içinde olanlarla bir hesaplaşmamız olacak.

20 Aralık öncesi döviz kurlarında spekülasyon yapanlarla ayı kişiler bunlar.



Ülke ekonomisine operasyon çekenler bilsin ki karşısında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de gerekeni yapacağız.

Ayrıntılar geliyor...