THY, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla, 9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruda, "Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.