Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY, Minsk uçuşlarını durdurma kararını 9 Mart'a uzattı
[Fotoğraf: DHA]
Türk Hava Yolları, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılmasının ardından Belarus'un başkenti Minsk için daha önce aldığı sefer iptali kararını 9 Mart'a uzattığını duyurdu.
THY, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla, 9 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Minsk çıkışlı/varışlı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Duyuruda, "Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da '0 850 333 0 849' numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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