"Şiddet mağduru kadınlar için 7/24 acil hat oluşturulsun", "Kravat indirimi şiddet suçlarında son bulsun", "Muhtarlara, kadına şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele için eğitim verilsin"

Bu öneriler, Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu raporundan...

Rapora göre üniversite mezunu ve evli her 5 kadından 1'i şiddete uğruyor

Komisyon, aylarca süren çalışma sonrası hazırladığı raporu tamamlayarak Meclis Başkanlığı'na sundu.

912 sayfalık kapsamlı rapora göre, üniversite mezunu ve evli her 5 kadından 1'i şiddete uğruyor.

İlkokulu bitirmeyen kadınların da yüzde 43'ü şiddet mağduru. Ancak mağdurların çoğu yetkili mercilere başvuruda bulunmuyor.

7/24 hizmet verecek “Acil Şiddet Hattı” kurulması istendi

Raporda dikkat çeken önerilere de yer verildi. Buna göre, 7 gün 24 saat hizmet verecek “Acil Şiddet Hattı” kurulmalı.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı'ndan ayrı tutulması istenen bu hat, farklı dillerde hizmet vermeli ve engelli erişimine uygun olmalı.

Ayrıca kamuoyunda "kravat indirimi" olarak bilinen iyi hal indiriminin kadına şiddet suçlarında uygulaması da sona ermeli.

Şiddet mağdurlarının barınacağı yerlerin artırılması istendi

Kısa adı KADES olan 'Kadın Destek Uygulaması'nın, kamuda çalışan kadınlar ve yurtlardaki kız öğrencilerin telefonlarına yüklenmesi talep edildi.

Raporda, şiddet mağdurlarının barınacağı yerlerin artırılması istendi.

"Çocuk Adalet Merkezi" gibi, kadınlar için de tek elden hizmet verecek şiddetle mücadele merkezlerinin kurulması da öneriler arasında...