Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, özel çocuklara özel eğitim materyallerini ulaştıran Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

"Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün"

Emine Erdoğan, "Özel çocuklarımızın özel eğitim materyalleriyle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen tüm Milli Eğitim camiasını tebrik ediyorum. Daha iyi bir gelecek, daha nitelikli bir eğitimle mümkün" dedi.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve özel çocuklar için sunulan imkanların anlatıldığı videoya da yer verdi.