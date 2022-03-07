Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 23:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 12 bin 306 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 372 Türk vatandaşının daha Ukrayna'nın çeşitli kentlerinden yola çıktığını duyurdu. Böylece tahliye edilen kişi sayısı 12 bin 306 oldu.
Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 372 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:
"Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."
Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı . oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 7, 2022
Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. ???????? pic.twitter.com/AOMBriFy8u
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna
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