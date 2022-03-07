Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 372 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor."