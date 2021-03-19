18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İmamoğlu'na "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil Başkan" sözleriyle seslendi.

İmamoğlu bu sözlere tepki gösterdi. İmamoğlu, alandan uzaklaştırılan gazi yakınına "seni bulurum" diye seslendi. Bu sözler üzerine sosyal medyada "beni bul" etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Şehit ve gazi yakınları da İmamoğlu'na tepkilerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde açıklama yaparak gösterdi.

Protestoya İmamoğlu ile tartışan Kıbrıs gazisinin oğlu olan Mustafa İlker Yılmaz da katıldı.

Şehit yakını ve gaziler İmamoğlu'nun sözlerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup basın açıklanmasının ardından dağıldı.