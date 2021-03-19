Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İbrahim Kalın’dan Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan "Yıldızlı Liyakat Nişanı" verilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i tebrik etti.
Kalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i koronavürüs ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.
Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i #Coronavirus ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum. pic.twitter.com/s1SBbuHkrv— Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 19, 2021
Etiketler: İbrahim Kalın
Son Haberler
- 18:24
- 17:46
- 17:35
- 17:34
- 18:19
Sıradaki Haber
MHP, AK Parti Kongresi'ne üst düzey heyetle katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz