Kalın, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i koronavürüs ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i #Coronavirus ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum. pic.twitter.com/s1SBbuHkrv — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 19, 2021