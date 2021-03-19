Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca bu partinin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinde yer alması aileleri sevindirdi.

İfade vermeye hazır olduklarını söyleyen aileler, HDP'nin kapatılması davasını da memnuniyetle karşıladı.

"Arkamda gördüğünüz parti merkezi Kandil'in merkezidir"

Aileler adına açıklama yapan baba Süleyman Aydın, çocuklarının HDP tarafından kandırılarak terör örgütüne teslim edildiğini söyledi.

"HDP'nin kirli çamaşırlarını bir bir ortaya çıkaran Diyarbakır anneleridir. HDP'nin iç yüzünü artık bütün Türkiye görsün. Biz her türlü ifade vermeye hazırız. Para karşılığında çocuklarımızı sattılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun çünkü mağduriyetimizi biliyorlar.

Bunlar 14-15 yaşındaki çocuklarımızı kandırıp dağa gönderiyorlar. HDP kapatılmasın da ne olsun? HDP milletvekilleri 9 yaşındaki çocukları para karşılığında satıyor. HDP’nin iç yüzünü herkes görsün. 14-15 yaşındaki çocukları neden dağa gönderiyorlar? Diyorlar ki yeri geldiğinde, burası siyasi bir partidir. İnanın burası siyasi parti değildir. Arkamda gördüğünüz parti merkezi Kandil'in merkezidir. HDP olmazsa bizim çocuklarımızı kimse dağa gönderemez. HDP bizim çocuklarımızı dağa gönderiyor. Ya çocuklarımızı alacağız ya da HDP kapısında öleceğiz."

Diyarbakır annelerinin açıklamaları iddianamede

İddianamede, 3 Eylül 2019'dan bu yana Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelerin açıklamalarına da yer verildi. Açıklamalarda, partinin PKK'ya eleman temin ettiği açıkça anlaşıldı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede kapatılması istenilen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), terör örgütü PKK'nın partisi olduğu ifadesi dikkat çekiyor. HDP ile terör örgütü PKK/KCK arasında fark olmadığı vurgulanan iddianamede, "HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten, yaptıkları veya yapmadıkları bakımından halka değil terör örgütü PKK/KCK'ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır. Başka bir deyimle HDP; PKK'nın partisidir" denildi.

HDP'lilerin açıklama, demeç ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarındaki çok sayıda dava ve fezleke ile 6-8 Ekim olayları ve Hendek operasyonlarına yönelik açılan davalar kapsamında ortaya konulan delillere de yer verilen iddianame binlerce suç içeriyor.