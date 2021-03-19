Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüştü.
Görüşmede Libya dahil gündemdeki konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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