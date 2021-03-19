Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir devlet başkanının böyle bir ifade kullanması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e "katil" nitelemesi hakkında, "Bir devlet başkanının böyle bir ifade kullanması kabul edilemez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"(Biden'dan Putin'e katil suçlaması) Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir yutulur bir ifade değildir. Ve bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır."
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2021
[Biden'ın Putin'e 'katil' suçlaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir devlet başkanının böyle ifade kullanması kabul edilemez.https://t.co/fOUzBaKzT0 pic.twitter.com/XH3nOXHCLN
"(PKK/YPG roketli saldırısı) Bu saldırı kabul edilemez. Cevabını misliyle verdik, vereceğiz."
"(AK Parti Büyük Kongresi) Çarşamba yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacak"
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