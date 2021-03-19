Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Biden'dan Putin'e katil suçlaması) Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir yutulur bir ifade değildir. Ve bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır."

#SONDAKİKA

[Biden'ın Putin'e 'katil' suçlaması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir devlet başkanının böyle ifade kullanması kabul edilemez.https://t.co/fOUzBaKzT0 pic.twitter.com/XH3nOXHCLN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2021

"(PKK/YPG roketli saldırısı) Bu saldırı kabul edilemez. Cevabını misliyle verdik, vereceğiz."

"(AK Parti Büyük Kongresi) Çarşamba yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacak"

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