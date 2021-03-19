Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli tarihçi ve mütefekkir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Mehmet Genç Hocamız Hakk'a yürüdü. Hocamıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailesine metanet diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kıymetli tarihçi ve mütefekkir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi

Mehmet Genç Hocamız Hakk'a yürüdü. Hocamıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailesine metanet diliyorum. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 19, 2021