Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Mehmet Genç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iktisat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mehmet Genç'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli tarihçi ve mütefekkir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Mehmet Genç Hocamız Hakk'a yürüdü. Hocamıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailesine metanet diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Kıymetli tarihçi ve mütefekkir, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 19, 2021
Mehmet Genç Hocamız Hakk'a yürüdü. Hocamıza yüce Rabbimden rahmet, kederli ailesine metanet diliyorum. Başımız sağolsun, mekanı cennet olsun.
Etiketler: Fuat Oktay
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