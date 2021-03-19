Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Toplantıya, MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Zarif'in Türkiye ziyareti kapsamında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyordu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanlığı
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