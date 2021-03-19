İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, inceleme yapmak için önceki gün yangın çıkan Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi Köyü'ne gitti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlk hasar tespit çalışmalarına göre 52'si konut, diğerleri de ahır, samanlık, dükkan ve okula ait bir eklenti olmak üzere 193 bağımsız bölümde hasar tespit ettik. Çevre ve şehircilik Bakanlığı'ndan 1 milyon, Aile ve Çalışma Bakanlığı'ndan da 1,5 milyon lira bölgeye yeni destek ödemeleri yapılacak. Bugün itibarıylada zemin etüd çalışmaları başladı 6 ay içinde yeni konutlar vatandaşlara teslim edilecek." dedi.