Doğu Akdeniz’de müttefiklerle gerçekleştirilen ortak eğitimler ve yakın iş birliği devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik fırkateyni ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu geçiş eğitimlerini sürdürüyor.

15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek.

Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/d5hCNARY78