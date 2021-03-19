Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Doğu Akdeniz’de ABD ile ortak eğitimler sürüyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
TSK ve ABD unsurları, Doğu Akdeniz’deki iş birliği kapsamında ortak çalışabilirliği artırmak için eğitimlere devam ediyor.
Doğu Akdeniz’de müttefiklerle gerçekleştirilen ortak eğitimler ve yakın iş birliği devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik fırkateyni ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu geçiş eğitimlerini sürdürüyor.
15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek.
Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/d5hCNARY78— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2021
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