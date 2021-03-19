Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması: 11 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması hakkında soruşturma yürütülüyor.
Kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen ve haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan 3'ü muvazzaf subay ve astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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