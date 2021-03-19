Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 09:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Bahçeli'ye tebrik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.
Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.
Şentop, kurultayda oluşan MYK ve MDK listesindeki partililere başarılar diledi.
Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 19, 2021
Kurultayda oluşan MYK ve MDK listesindeki partililere başarılar diliyorum.
Etiketler: Mustafa Şentop Devlet Bahçeli MHP
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