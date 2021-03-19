Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cevad Zarif Türkiye'de
[Fotoğraf: AA]
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Türkiye'ye geldi. Zarif, Türkiye ve İran ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bir dizi temasta bulunacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Diplomatik kaynaklar, iki mevkidaşın Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüştüğünü aktardı.
Etiketler: Cevad Zarif Dışişleri Bakanlığı İran
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