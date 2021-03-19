İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması yürütülüyor. Soruşturma kapsamında, 2013 yılında örgütün İstanbul'daki "çalışma evlerinde" kaldığı tespit edilen ve burada hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanan aralarında avukatların da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Sözde yöneticilerle irtibatlı oldukları ortaya çıktı

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor, firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin örgütün 3 sözde yöneticisi ile irtibatlı oldukları, ayrıca HTS kayıtlarına göre de söz konusu çalışma evlerinde kaldıkları tespit edildi.