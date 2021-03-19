İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Altun, yaptığı açıklamada "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır" sözlerine yer verdi.

Şehitlerin hatıraları için anma programları düzenlenecek

Şehit kanlarıyla sulanmış Türkiye topraklarının Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da ve 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağı olduğunu anlattı.

Altun, 15 Temmuz'da milletin birliği, Türkiye'nin güçlenmesi ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elinin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden şehitlerin hatıraları için anma programlarının yapılacağını vurguladı.

İletişim Başkanı Altun, "Bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını ‘Türkiye Geçilmez’ olarak belirledik” dedi.