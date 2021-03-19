Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 15.27'de başlayan görüşme 45 dakika sürdü.

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi hakkındaki hususların ele alındığı görüşmede, salgınla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini söyledi. Zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Üst düzey diyalog süreçleri yeniden başlatılmalı"

İş birliğinin ilerletilmesi için tüm mekanizmaların işletilmesi ve üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğuna işaret etti.

Vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin üzerindeki sığınmacı yükü ve düzensiz göç baskısının giderek arttığına dikkat çekti.

[Fotoğraf: AA]

"Çözüm masada bulunmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye’nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlardan bahsetti. Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini açıkladı.

Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

[Fotoğraf: Reuters]

AB Zirvesi’nin suistimal edilmesine izin verilmemeli

Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesi’nin “birlik dayanışması” bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.