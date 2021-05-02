Şehidin naaşı, Hakkari'deki askeri törenin ardından uçakla taşındığı Zafer Havalimanı'ndan alınarak Emet ilçesi Dere Mahallesi'ndeki babaevinin önüne götürüldü.

Pençe-Yıldırım şehidine veda.



Pençe-Yıldırım Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan memleketi Kütahya’da son yolculuğuna uğurlanıyor.

https://t.co/kCW8WQVVng — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021

Evin önünde şehidin ailesi, yakınları ve komşularından helallik alınıp dua edildi. Bu sırada oğlunun tabutuna sarılan anne Havva Asan, gözyaşı döktü.

[Fotoğraf: AA]

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın cenazesi, Kocaalan Camisi'nde öğle vakti İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uyularak kıldırılan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Törene, şehidin annesi, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve vatandaşlar katıldı.