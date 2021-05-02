Cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve ailesi taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. pic.twitter.com/0sKBtDj9m6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 2, 2021

Cenaze törenine, Yıldırım'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, namazın ardından cami dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

[Fotoğraf: İHA]

Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

88 yaşındaki Yıldırım, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.