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TRT Haber 14.06.2023 16:51

Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi

Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırının talimatını veren teröristin etkisiz hale getirilmesi, ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletti. Şehit polisin kız kardeşi Fikriye Sekin duygularını TRT Haber'e anlattı. Sekin, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Acılı ama gururlu bir kardeş olarak bu haberi yılladır bekliyordu.

Ağabeyi Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren terörist 6 yıl sonra etkisiz hale getirildi.

"Yıllardır bu haberi bekliyorduk"

Fikriye Sekin, Elazığ'da şehit ağabeyinin adının verildiği hastanede görev yapıyor.
Haberi de mesaideyken aldı.

Sekin duygularını TRT Haber'e anlattı:

"Çok çok teşekkür ediyorum bugün bize bu duyguyu yaşattıkları için. Yıllardır bugünü bekliyordum. İlk TRT'den duydum. Bu intikamın alınmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar bu işe gerçekten yürekleri, canlarını, zamanlarını ve her şeylerini feda ettiler. Madem onlar bize o gün bu acıyı yaşattılar, bugün yüz mislini, hatta misilsiz bir acı yaşıyorlar. Bu sadece dünyada görülen kısmı. İnşallah cehennemin en kötü yerinde hayatları boyunca kalacaklar. Onlar cehennemde can çekişecekler. Bu durum bizi çok sevindiriyor. Olayın failleri ilk öldürüldü, birkaç yıl sonra bombayı dış ülkeden buraya getiren yakalandı. O da bizi çok mutlu etmişti. Ama bugün asıl emri verenin öldürüldüğünü öğrendik. Belki Fethi ağabeyim geri gelmeyecek ama yüreğimize az da olsa su serpti. Aslında duygu durumum çok karışık. Sevinç, hüzün her şey bir arada. Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına taş değmesin.”

Ağabeyinin acısı Fikriye Sekin'in hala yüreğinde...

Anıları, birlikte geçirdikleri günler hep aklında. Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırının failinin etkisiz hale getirilmesi, acısını biraz olsun dindirdi.

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Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: Yüreğimize az da olsa su serpildi
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