Pençe Yıldırım bölgesinde mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.
Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 1290 makineli tüfek mühimmatı, 3 el bombası, 6 sis bombası, 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, birer havan nişangah aparatı, termal şemsiye ve termal çanta, kamera ile örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz; teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2023
Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/Ix89saJsV7… pic.twitter.com/VMFZEL94tN