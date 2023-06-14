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TRT Haber 14.06.2023 16:20

Pençe Yıldırım bölgesinde mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat bulundu

Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara girmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Pençe Yıldırım bölgesinde mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat bulundu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlerce kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Mağara, sığınak ve barınaklardaki arama-tarama faaliyetlerinde, 1290 makineli tüfek mühimmatı, 3 el bombası, 6 sis bombası, 4 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 keskin nişancı tüfeği dürbünü, birer havan nişangah aparatı, termal şemsiye ve termal çanta, kamera ile örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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