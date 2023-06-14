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Gündem
AA 14.06.2023 14:15

Ülke genelinde yapılan uygulamada 839 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadeleye yönelik ülke genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2'si yabancı uyruklu 17 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülke genelinde yapılan uygulamada 839 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleriyle "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur 2023/4 Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, yabancı uyrukluların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 311 bin 34 personel ve 8 bin 904 ekip ile 6 bin 663 noktada gerçekleştirildi.

839 düzensiz göçmen yakalandı

Uygulamada 5 bin 26 metruk bina, 9 bin 473 umuma açık yer, 404 terminal ve 3 bin 507 diğer yerler olmak üzere 18 bin 410 yer kontrol edildi, 2'si yabancı uyruklu 17 organizatör gözaltına alındı, 839 düzensiz göçmen yakalandı.

Aranan 31'i yabancı uyruklu 776 kişinin tespit edildiği denetimde, 357'si yabancı uyruklu ve 83'ü Türk vatandaşı 440 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulama sırasında ayrıca 2 kamyon-kamyonet, 45 mermi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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