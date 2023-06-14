Dink cinayetine ilişkin yeni davada 11 sanığın yargılanmasına başlandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Dink ailesi adına avukatlar Havva Hülya Deveci ve Emel Ataktürk Sevimli katıldı.

Tutuklu sanık Adem Sağlam, başka suçtan tutuklu sanıklar Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve Erhan Tuncel ile tutuksuz sanık Ersin Yolçu'ya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından, firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk'ün henüz yakalanamadığı belirtildi.

Duruşmada söz alan Dink ailesi müdahillik talebinde bulunarak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer, savunmasının hazır olmadığını, bir sonraki celsede savunma yapacağını söyledi.

Sanık Adem Sağlam, Dink cinayetinin 2007 yılında işlendiğini, kendisinin 2006 yılı Temmuz ayında askere gittiğini dolayısıyla cinayet sırasında 6 aydır askerde olduğunu savundu.

Sanık Yasin Hayal, cinayetin ardından ilk aşamalarda yaptığı savunmasının geçerli olduğunu anlatarak, ekleyecek başka bir husus bulunmadığını söyledi.

Mahkeme başkanının "Cinayetten önce Ogün Samast'a 'Arkamızda şu var, bu var' diye bir konuşma yaptın mı?" sorusuna Hayal "Hayır" yanıtını verdi.

"FETÖ terör örgütüyle en aktif mücadele edenlerden biriyim"

Sanık Erhan Tuncel de savunmasında kendi adının FETÖ ile yan yana gelmeyeceğini sokaktaki vatandaşın bildiğini iddia etti.

İddianamenin hiçbir yasal dayanağı olmadığını öne süren Tuncel, şöyle devam etti:

"FETÖ terör örgütüyle en aktif mücadele edenlerden biriyim. Mükerrer davadır. 2007'de 'Paralel devlet yapılanmasına yardım' kabul edilmemektedir. O tarihte örgütün varlığı yoktur. FETÖ'nün en fazla mağdur ettiği kişilerden biriyim. Davanın düşürülmesini talep ediyorum. FETÖ, 2013-2014 sonrası ortaya çıkarılmıştır. Yargı ve istihbaratı aparat olarak kullandıkları belirlenmiştir. Samanyolu TV ve Radikal gazetelerinde hakkımda aleyhe haberler yapıldı. Yasin Hayal'i ben azmettirmedim."

Tuncel, sanık Yılmazer'in kendisi için sürekli "katil" gibi ifadeler kullandığını belirterek, "Yılmazer ve Faruk Sarı hakkımda dava açılmayacak nitelikte olan raporları yok eden kişilerdir. Dosyaya yolladıkları sahte evraklarla haksız yere cezaevinde kalmama sebep olmuşlardır. Faruk Sarı, somut deliller olmasına rağmen İstanbul polisinin suçlu olduğunu savunup sıralı amirlerini koruyup bana suç atmaya devam ediyor. Sadece benim ve İstanbul polisinin görevini yapmadığını savunmuştur. Ramazan Akyürek'in Trabzon Emniyet Müdürü olduğu dönemi bilirim. Kendisiyle oturup kalkmadım, ilk kez duruşmada gördüm." diye konuştu.

Savunmaların ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, Dink ailesinin davaya katılma talebini, "kasten öldürme" suçundan kabul etti.

Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılarak, 2005 yılından itibaren İstihbarat Şube Müdürlüğünden elde edilen bilgi ve belgelerin diğer birimlerle paylaşılmasının gerektiği yönüne ilişkin yasal bir düzenleme olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğüne yazıyla 2005-2007 yıllarında yargılamaya konu olay hakkında elde edilen bilgilerin diğer şubelerle paylaşılıp paylaşılmadığının araştırılıp, bununla ilgili olan bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine hükmeden heyet, Dink Ana Davası'ndaki evrakların bu dava dosyası içine alınmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk hakkındaki yakalama kararlarının devamına, sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı 20 Eylül'e erteledi.