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Gündem
TRT Haber 14.06.2023 14:32

Kabine toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantı 8 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda öncelikli gündem ekonomi oldu. Asgari ücrete yapılacak ara zam ve deprem bölgesine yönelik çalışmalar da toplantıda görüşüldü.

Kabine toplantısı sona erdi
[Fotograf: AA]

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirildi.

Öncelikli gündem ekonomi

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler oldu. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşüldü.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusu da toplantıda ele alındı.

Afet bölgesi

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.

Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirildi.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündemindeydi.

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