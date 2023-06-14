Kabine toplantısı sona erdi

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirildi.

Öncelikli gündem ekonomi

Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler oldu. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşüldü.

Asgari ücrete yapılacak ara zam konusu da toplantıda ele alındı.

Afet bölgesi

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor.

Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirildi.

Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündemindeydi.