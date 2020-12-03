Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit askerin baba ocağına ateş düştü
[Fotoğraf: AA]
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Altun'un şehadet haberi Mardin'in Nusaybin ilçesindeki ailesini yasa boğdu.
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, uzman Çavuş Altun'un kırsal Tepealtı Mahallesi'nde yaşayan babası Şükrü Altun ve 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun'a şehadet haberini iletti.
Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.
Etiketler: PKK/YPG Şehit Terör Örgütü
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