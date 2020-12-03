Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan ile Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz, uzman Çavuş Altun'un kırsal Tepealtı Mahallesi'nde yaşayan babası Şükrü Altun ve 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun'a şehadet haberini iletti.

Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

