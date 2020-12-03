Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-10 Aralık'ta Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde öncelikli gündem Karabağ'daki gelişmeler olacak.
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Karabağ ile ilgili Türkiye ve Rusya arasında devam eden siyasi ve askeri görüşmeler ele alınacak.
Türkiye ve Azerbaycan'ın atacağı adımlar görüşülecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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