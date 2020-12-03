Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü ziyaretinde öncelikli gündem Karabağ'daki gelişmeler olacak.



Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Karabağ ile ilgili Türkiye ve Rusya arasında devam eden siyasi ve askeri görüşmeler ele alınacak.



Türkiye ve Azerbaycan'ın atacağı adımlar görüşülecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve diğer bölgesel konuların da ele alınması bekleniyor.