Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında "Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yardım çağrısı yapılmasına rağmen bahse konu göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde" iddialar yer almıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, asılsız iddialarla ilgili açıklamada olaya ilişkin bilgileri paylaştı ve videoları yayınladı:

"Göçmen botunun Yunan sularında olduğu tespit edildi"

02 Aralık 2020 tarihinde saat 04.14'te düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın konumdaki Türk Sahil Güvenlik Botu (TCSG 907) derhal olay yerine yönlendirildi. Saat 05.10’da olay yerine varan Türk Sahil Güvenlik Botu, göçmen botunun Yunan sularında olduğunu tespit etti.

"Yunanistan çağrılara yanıtsız kaldı"

Bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik botu bulunduğu görülerek bota çağrı yapıldı. Ancak Yunan Sahil Güvenlik botundan herhangi bir yanıt alınamadı. Olay yerinin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkiine intikal etmeyen Türk Sahil Güvenlik botu, acil bir müdahale için saat 05.50’ye kadar hazır bekledi.

Açıklamada, iddia edildiğinin aksine bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik Botu ihbarın alınması sonrası süratle olay mahalline intikal ettiği belirtildi.

"Sahil Güvenlik denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya hazırdır"

Olay anıyla ilgili video ve radar görüntüleri paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır." denildi.

Çataklı'dan Yunan Bakan'a tepki

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı da Twitter adresi üzerinden Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'e tepki gösterdi.

Çataklı açıklamasında, "Ege‘de insanlık dışı uygulamalarla ölümlere sebep olan Yunanistan; Göç Bakanı’nın kasıtlı, yanlış bilgileriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Devlet otoritelerine doğru olmayan bilgileri paylaşmak yakışmaz." dedi. Sahil Güvenliğin yayınladığı videoların linkini paylaştı.