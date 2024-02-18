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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 18.02.2024 10:42

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu. Mehmetçik saldırıya güçlü şekilde karşılık verdi. Dün 6 terörist bugün de 2 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle toplam sayı 8'e yükseldi.

Şehidimizin kanı yerde kalmadı: 8 terörist etkisiz

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

 

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Şehit
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