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TRT Haber 17.02.2024 19:52

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. İlk belirlemelere göre 6 terörist de etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize sızma girişiminde bulunulmuş, çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih AY şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan personelimiz, derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre altı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

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