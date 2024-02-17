Şükrü Genç'ten Özgür Özel'e tepki

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'de aday tartışmaları sürüyor. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı aday adayları partideki aday belirleme sürecine tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve Parti meclisi kurulu üyelerine çağrıda bulunuldu.

Aday belirlemedeki adaletsizliğe dikkat çekilen açıklamada, "Sarıyerliler bu oldu bitti karşında öfkelidir" ifadesine yer verildi.

"Yapılan atamayla tüm yoklama ve anketlerin aksine Sarıyer’de 17 aday içinden en sonuncusu atandı. Sadece ortak açıklama kararı alan bizler değil, Sarıyerliler de bu oldubitti karşında öfkelidir, şaşkındır, ayaktadır. Bu haksızlığı kabul etmemektir."

"15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır"

Açıklamada mevcut adayla CHP'nin Sarıyer'i kaybedeceği, bunun sorumluluğunun ise CHP Genel Merkezine ait olacağı vurgulandı.

"Sarıyer’de partimizin oylarını büyüttüğümüz 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının kaybedileceği de gün gibi ortadır. Sarıyerliler ve başkan aday adayları olarak bizler bu vebalin sorumluları değiliz. Genel merkez ve karar vericiler tarafından bilinmesini istiyoruz. Artık, Sarıyer’in kaybedilmesinin sorumluluğu bizlerin değil sizlerin omuzlarındadır."