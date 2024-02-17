DEM Partili Doğan: Esenyurt'ta uzlaşı sağlandı

CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yapacak.

Uzlaşının sağlandığını DEM Parti açıkladı. CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği yalnızca Esenyurt ile de sınırlı kalmadı.

CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. DEM Parti ile yapılan görüşmeler sonrası o adayın geri çekileceği iddia edildi.

Esenyurt için DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde uzlaşıldığı konuşuluyor. CHP kanadından adayın geri çekilme iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İki parti arasında devam eden görüşmeler İstanbul ve Adana üzerinde yoğunlaştı.

Şanlıurfa'da da uzlaşı sağlandığı açıklandı.

CHP ve DEM Parti görüşmesinde İzmir'de gündemdeydi.

"İzmir’e gelince... Evet kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler sürüyor. Tabii orada adres ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Görüşmeler sürüyor. Henüz nihayete ermedi bu görüşmeler."