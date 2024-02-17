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TRT Haber 17.02.2024 21:58

CHP'de "Lütfü Savaş" tartışması

CHP'de aday belirleme süreci tartışmaların gölgesinde geçirildi, 'Lütfü Savaş' düğümü hala çözüme kavuşamadı. Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi Hatay'da protesto ile karşılanınca parti yönetimi, il için yeni anket çalışması yaptı.

Seçim yarışına aynı isimle girme kararı alındı, CHP asrın felaketinin vurduğu Hatay'da mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi.

Savaş'ın adaylığı hem protestoları hem de tartışmaları beraberinde getirdi. Adaylık kararı, depremin birinci yılında Hatay'da büyük tepki ile karşılandı.

Lütfü Savaş, adaylıktan çekilmeyeceğini söylese de parti yönetimi, protestoların ardından harekete geçti. Hatay'da 4 heyetle son bir anket daha yapıldı.

Lütfü Savaş'ın seçim öncesi verdiği vaatleri gerçekleştirme oranı ve deprem sonrası faaliyetleri incelendi. Hatay halkına kimi aday olarak görmek istedikleri soruldu.

"Daha güçlü bir alternatif öneremiyorsak yapmamamız lazım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın karşısında daha güçlü bir alternatif bulunamadığını sık sık dile getirdi.

"Hatay'da doğruyu yapmaya çalışıyorum. Son ankete göre son kararı vereceğiz. Biz Hatay'daki itirazı duyuyoruz. Hatay'ın kendi gerçekliği var. İnanın 5. anket olacak. Çok yüksek örneklemlerle çalışıyoruz. Biz Hatay'a başkandan daha güçlü bir alternatif öneremiyorsak bunu yapmamamız lazım yani sadece sosyal medyadaki etki ile değil Hatay'ı dinleyerek karar alacağız."

CHP'nin Hatay'daki 'Lütfü Savaş' kararından dönüp dönmeyeceği ile ilgili son açıklamayı Özgür Özel'in yapması bekleniyor 

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