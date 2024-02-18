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Gündem
AA 18.02.2024 02:11

Göç İdaresi Başkanlığı: Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları doğru değil

Göç İdaresi Başkanlığı, "Geri gönderme merkezlerindeki yabancılara kötü muamele gösterildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı: Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları doğru değil

Göç İdaresi Başkanlığınca, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında geri gönderme merkezleriyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altına alınan her bir yabancının öncelikle kayıt altına alındığı ve durumunun bireysel olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Söz konusu yabancılara, yakınlarına, yasal temsilcisine ve avukata erişme, bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geri gönderme merkezlerinde kötü muamele iddiaları kesinlikle doğru değildir. Geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir.

Yabancılar hakkındaki tüm değerlendirmeler, 6458 sayılı Kanunun 'Geri gönderme yasağı' başlıklı 4. maddesi ve 'Sınır dışı etme kararı alınmayacaklar' başlıklı 55. maddesi dikkate alınarak yapılmakta ve sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmektedir. İlgili kanun maddeleri uyarınca hiçbir yabancı, işkence göreceği, ölüm cezasına çarptırılacağı ülkeye sınır dışı edilmemektedir."

Açıklamada, "Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için ilgili kurumlarımızla işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülen kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili çalışmaları ve terörle mücadeleyi hedef alan, yalan ve iftira niteliğindeki söz konusu paylaşımlar, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Gece gündüz demeden titiz ve tavizsiz bir çalışma yürüten Başkanlığımızın ağır ve mesnetsiz ithamlarda bulunularak saldırıya maruz bırakılması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

 

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