Seçim kanununda yapılacak değişiklikler için süreç işliyor. Teklif gelecek hafta Meclis Anayasa Komisyonu'nda ele alınacak.

Düzenlemedeki en önemli başlık seçim barajı... Yüzde 10 olan seçim barajı 7'ye düşürülecek. Vekil transferiyle grup oluşturarak seçime katılmanın önü kesilecek.

Teklifte milletvekili dağılımında yeni bir yöntem belirlendi. İttifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.

'Artık oy' olarak nitelendirilen oylar ittifak üyelerine yansıtılmayacak. Her parti, kendi oyuyla milletvekili çıkaracak ve bu yolla her siyasi partinin kendi amblemi ile seçime girmesi teşvik edilecek.

Düzenleme ile ayrıca yerel seçimlerden bir yıl önceki seçmen kütüğü esas alınarak seçmen göçü engellenecek.

İl seçim kurulu başkanı ve üyeleri kura ile belirlenecek.