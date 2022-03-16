Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna gerilimi ile ilgili, "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin krizim başından beri net bir tutum sergilediğini, dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça gösterdiğini söyledi.
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