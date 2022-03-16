Haber Giriş: 16 Mart 2022 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni bozulan İETT otobüsü kaldırımdaki direğe çarptı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sarıyer’de iddiaya göre freni bozulan İETT otobüsü yol kenarına çekildikten bir süre sonra aniden hareket etti. Şoför, arkasından koşarak bindiği otobüsü duvara çarparak durdurabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesinde öğle saatlerinde, iddiaya göre, İETT otobüsü, frenlerinin bozuk olduğu gerekçesiyle yol kenarına park edildi.
Şoför, kontrol etmek için otobüsten indi. Tam o sırada İETT otobüsü yokuş aşağı hareket etti.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Otobüs şoförü aracın peşinden koşarak içeri girdi. Şoför, freni tutmayan otobüsün direksiyonunu sağa doğru kırıp duvara çarparak durdurabildi.
Çarpma sonucu İETT otobüsünde hasar meydana gelirken, olayda şans eseri kimse ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine giden polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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