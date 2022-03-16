Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya geldi.

Toplantı öncesi konuşan Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/pMneQhuQ0N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2022

"Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu: Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu da görüşmede, Ukrayna konusundaki düşüncelerini dile getireceklerini söyledi.

"Montrö Sözleşmesi'ni uygulamaya devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye başından beri dengeli ve objektif tutum sergiledi. Dengeli, objektif, haktan ve hukuktan yana tutumunu açıkça göstermiştir. Dürüst ara buluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük" diye konuştu.