Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bakan Akar ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de vurgulandığı öğrenildi.​​​​​​​

Panagiotopoulos ile görüşme

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşen Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu.

Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nın 4'üncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.

Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayisinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hulusi Akar daha önce de Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya gelmişti.

MSB Hulusi Akar, #NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı için gittiği NATO Karargâhında ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ve toplantıya davet edilen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile de görüştü.https://t.co/gqBfYHzJHN pic.twitter.com/ti3z7Zw01f — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2022

Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren ve toplantıya davet edilen Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile de görüştü.