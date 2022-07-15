İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılacak.

Meydanda hazırlıklar sürerken Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Çeşitli noktalara ekranlar yerleştirildi

Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara ekranlar yerleştirildi.

Etkinliği takip edecek basın mensuplarının canlı yayınlarını yapabilmeleri için de ayrı bir alan oluşturuldu.

Hazırlıkların devam ettiği etkinlik alanının birçok yerine Türk bayrakları asıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslenecek

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Etkinlikte, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapılacak, canlı sahne performansları gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılacağı etkinlikte, şehitler için dualar edilecek.